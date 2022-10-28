Водоканал продлил срок закрытия движения по улице Горького

Рабочие МУП «Водоканал» продлили срок закрытия движения транспорта по участку возле здания № 4 на улице Горького до 20 ноября 2022 года.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с проведением работ по реконструкции сети канализации на данной территории.
Специалисты компании просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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