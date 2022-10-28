Санврачи обнаружили нарушения в 66% детских садов в Свердловской области

Специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области за девять месяцев 2022 года провели 592 проверки детских садов. Из них в 391 случае (66,1%) были выявлены нарушения санитарного законодательства.

Среди часто встречающихся нарушений были такие:

– несоблюдение требований на пищеблоке;

– ненадлежащее состояние внутренней отделки помещений дошкольных учреждений;

– несоответствие питьевой воды нормам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям;

– работники нерегулярно проходили медицинские осмотры, у них не было прививок против инфекционных заболеваний;

– несоблюдение санитарных требований в условиях пандемии Covid-19, в том числе отсутствие масок у работников пищеблока и термометрии в детсадах.

По всем выявленным фактам Роспотребнадзор принимал меры административного воздействия, уточнили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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