СМИ: в Екатеринбурге задержан зампрокурора Ленинского района

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали заместителя прокурора Ленинского района по подозрению в получении взятки. Как сообщают издания «Вечерние ведомости» и E1 со ссылкой на собственные источники, высокопоставленный силовик взял крупную сумму денег за оказание помощи по уголовному делу. Его поймали с поличным.

Получить оперативный комментарий от регионального управления ФСБ не удалось. В областном следственном комитете на запрос «Нового Дня» не ответили.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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