Вандалы закрасили черным туристические метки на тропе «Сысертская сотня» в районе парка «Бажовские места» (ФОТО)

В районе природного парка «Бажовские места» вандалы черной краской стали уничтожать метки, которые создатели тропы «Сысертская сотня» наносят на деревья. Неизвестные испортили уже размеченный участок протяженностью более 5 километров.

«Сысертская сотня» – это кольцевой туристический маршрут протяженностью 100 километров, который проходит по природному парку «Бажовские места», креативному кластеру «На заводе», крестьянским хозяйствам, горам и озерам. Сейчас волонтеры и представители туриндустрии стараются облагородить маршрут, в частности, наносят вдоль тропы навигационные метки, чтобы туристам было удобнее добираться до пункта назначения.

Но в октябре вандалы уничтожили навигационные метки на участке протяженностью пять километров в районе парка «Бажовские места». Неизвестные закрасили их черной краской.

«Волонтеры съездили уже на место происшествия, нанесли новые метки от реки Каменки до горы Гладкой. Параллельно расчистили тропу от поваленных деревьев, которые появились после снегопада», – рассказали в пресс-службе «Сысертской сотни».

Сейчас команда проекта планирует поставить на тропе фотоловушки, которые будут отправлять фотографии вандалов в облачное хранилище.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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