Пришедший на Урал снег сменится дождем (ФОТО)

В Свердловскую область пришел обещанный синоптиками снегопад. Осадки выпали почти во всех районах.

Напомним, о снеге предупреждала главный синоптик региона Галина Шепоренко. Осадки будут продолжаться около суток.

По данным Уральского гидрометцентра, в ближайшие несколько дней температура сменится на плюсовую, пойдут дожди. В Екатеринбурге сегодня днем будет до +3, завтра – до +6, ночами – от 0 до +2 °C. Ночами будет идти мокрый снег, днем – мокрый снег с дождем.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»