Спасатели назвали самые опасные участки льда на Городском пруду

В Екатеринбург пришли первые морозы, а вместе с ними – опасности, которые несет тонкий лед на водоемах. Ежегодно, как только замерзает поверхность Городского пруда, екатеринбуржцы с риском для жизни прокладывают тропинки по ней, чтобы быстрее перебраться на другой берег.

Спасатели предупреждают, что первый лед очень коварен. Он кажется прочным, но на самом деле не выдерживает давления. Поэтому ходить по такому льду очень опасно. Самые опасные участки Городского пруда находятся ближе к Плотинке, у драмтеатра, где в пруд из подземной трубы впадает небольшая речка, а также у опор Макаровского моста.

Прочность льда ударом ноги не проверяют, напоминают сотрудники МЧС. Даже если толщина ледяного покрова достигает 50 сантиметров, лед может быть небезопасен, так как с наступлением оттепели его структура нарушается. Поэтому бегать, прыгать, кататься на коньках по такому льду очень опасно.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, инспекторы ГИМС регулярно проводят уроки безопасности в школах. На занятиях детям рассказывают, как выглядит прочный лед, где можно переходить реку с одного берега на другой и как оказать помощь пострадавшему, провалившемуся в холодную воду.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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