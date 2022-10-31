В Екатеринбурге покажут краш-мюзикл и мюзикл-хоррор: впервые пройдет фестиваль «Музыкальное сердце театра» (ФОТО)

В Екатеринбург привезут мюзиклы из разных городов России. С 18 по 28 ноября можно будет увидеть «Дорогого мистера Смита» из Санкт-Петербурга, «Войну глазами детей» из Москвы, хоррор «Семейка Аддамс» из Тюмени и другие.

Фестиваль «Музыкальное сердце театра» под управлением композитора, народного артиста России Максима Дунаевского впервые пройдет в Екатеринбурге, до этого 15 лет лучшие мюзиклы со всей страны показывали в Москве, а в 2021 году – в Новосибирске. Продюсер фестиваля Дмитрий Калантаров рассказал, что Урал выбран в этом году нслучайно. Во-первых, фестиваль откроется в исторический День рождения Екатеринбурга – 18 ноября. Во-вторых, в городе регулярно проходят мировые премьеры многих музыкальных постановок, проводятся театральные фестивали и конкурсы.

Фестиваль откроется показом спектакля Театра мюзикла Свердловской детской филармонии «Сирано де Бержерак». Всего за десять дней зрители в Екатеринбурге увидят десять спектаклей.

«В этом году на суд строгого жюри будут представлены в том числе сказка-мюзикл, краш-мюзикл и даже хоррор. В завершении фестивальных показов 27 ноября зрителей ждут на гала-концерте Максима Дунаевского, где маэстро представит свою новую программу», – сообщили в пресс-службе фестиваля.

20 и 21 ноября петербургский театр «Приют комедианта» покажет мюзикл «Дорогой мистер Смит», поставленный Алексеем Франдетти. Автор пьесы – либреттист Джон Кейрд, знаменитый режиссер Бродвея и Вест-Энда. Мюзикл рассказывает о Джуди Эббот, которая выросла в приюте, но потом получила стипендию на обучение в колледже от неизвестного покровителя.

22 ноября Тюменский драмтеатр покажет «Семейку Аддамс» (на сцене свердловской драмы). Успех мюзикла – в самой истории сумасшедшей семейки. Папа Аддамс любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама Аддамс считает, что черный цвет самый яркий. У детей, Венсдей и Пагсли, кладбище – любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном.

23 ноября в Театре кукол состоится показ спектакля «Война глазами детей» Театральной студии Светланы Горшковой (Москва). В основу сюжета, созданного по реальным событиям, легли письма детей, живших во время Великой Отечественной войны в разных городах страны: Москве, Ленинграде, Омске, Кишиневе, Севастополе и других.

Полная афиша фестиваля есть на официальном сайте. Билеты, в зависимости от спектакля, стоят от 300 до 3500 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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