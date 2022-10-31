«Мегафон» запустил сервис оплаты гаджетов частями

«Мегафон» первым среди розничных сетей запустил сервис оплаты частями «Яндекс.Сплит». В отличие от рассрочек и кредитов, для совершения покупки частями не надо иметь при себе документы, заполнять анкеты и заявки – достаточно только номера телефона.

С помощью этого сервиса в салонах «Мегафона» можно купить любой товар или услугу на сумму от 800 до 100 тысяч рублей. Первый платеж составит четверть стоимости товара, а остальную сумму можно будет заплатить равными частями в течение двух, четырех или шести месяцев. Оформление услуги занимает около двух минут.

Спрос на смартфоны и другие товары в рознице активно растет, как и потребность в рассрочках и кредитах.

«Доля клиентов, использующих кредиты и рассрочки в нашей рознице, постоянно растет и уже сейчас составляет 50%. Для оплаты с помощью «Яндекс.Сплит», в отличие от кредитов, достаточно указать только номер телефона – это уникальное преимущество нового предложения, позволяющее максимально быстро оформить покупку. На этапе пилотного проекта мы фиксировали высокий интерес к сервису оплаты частями. Шесть из десяти покупателей выбирают срок оплаты четыре месяца. Предложение будет актуально накануне приближающихся новогодних праздников, когда спрос на электронику традиционно растет», – комментирует Давид Борзилов, директор по продажам «Мегафона».

В «Мегафоне» около 80% покупок частями приходится на смартфоны. Также клиенты оплачивают частями наушники и аксессуары.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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