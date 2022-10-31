В Свердловской области за полгода случилось 627 лесных пожаров

На Среднем Урале официально завершился пожароопасный сезон. Соответствующий указ издан областным министерством природных ресурсов и экологии. Теперь региональная диспетчерская служба лесного хозяйства переходит на режим работы без круглосуточных дежурств. Лесопожарная техника Уральской базы авиаохраны лесов направлена на техобслуживание, а лесничества начали подготовку к сезону 2023 года.

Пожароопасный сезон продлился в Свердловской области шесть с половиной месяцев. За это время было зарегистрировано 627 лесных пожаров на общей площади в 13,8 тысячи гектаров. Пики горимости леса пришлись на июль и август.

«Благодаря оперативной работе специалистов Уральской базы авиаохраны лесов, работников лесничеств более 76% всех возгораний удавалось ликвидировать в первые сутки. Причиной большинства природных пожаров, как и в прошлые годы, становился человеческий фактор», – сообщил и.о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

В регионе действует многоуровневая система мониторинга за природными пожарами. Возгорания в лесах отслеживаются при помощи авиации, космических спутников и 90 видеокамер системы «Лесоохранитель». Лесники регулярно объезжали свои участки на автомобилях и квадроциклах. В случае необходимости на борьбу с лесными пожарами может быть привлечено до 4,5 тысячи человек и около двух тысяч единиц техники, отметили в министерстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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