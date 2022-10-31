В Екатеринбурге подготовят волонтеров для работы в пограничных областях

Православная служба милосердия Екатеринбургской епархии объявила о подготовке добровольцев для работы с беженцами на приграничных с Украиной территориях.

Как сообщили в пресс-службе епархии, 3 ноября пройдет обучение группы для работы в чрезвычайной ситуации. Волонтеры отправятся помогать беженцам в прифронтовые области и на юг России: в Белгород, Ростов, Владикавказ и ряд других городов. Добровольцев научат правильно общаться с людьми, пострадавшими в чрезвычайных ситуациях, объяснят, к каким эмоциям готовиться в поездке и как сохранить спокойствие во время работы в командировке. Первая добровольческая группа после обучения отправится работать в Белгород.

Волонтеры будут работать непосредственно с беженцами: встречать их в гуманитарных центрах приграничных территорий, регистрировать их, выдавать материальную помощь и помогать в разгрузке вещей, сортировке поступающих гуманитарных грузов, оказывать посильную помощь в госпиталях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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