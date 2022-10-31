В Екатеринбурге мошенники обманули 81-летнего старика, разыграв «ДТП во Франции»

В Екатеринбурге полицейские поймали курьера, работавшего по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Мошенники обманули 81-летнего пенсионера, забрав у него сбережения в евро на общую сумму 4,2 миллиона рублей. Часть денег курьер оставил себе в качестве вознаграждения, и эту сумму полицейские вернули пожилому человеку. Но большую часть похищенных денег задержанный «бегунок» уже успел перевести своим кураторам.

В пресс-службе УМВД описали схему, по которой действовали мошенники. В начале октября пострадавшему пенсионеру на домашний телефон позвонила неизвестная женщина, она представилась его дочерью. У мужчины действительно есть дочь, которая уже 20 лет живет во Франции. Дрожащий голос в трубке сообщил о страшном ДТП с пострадавшими, сразу после этого в разговор вступила другая женщина, назвавшаяся сотрудницей российского посольства. Она подтвердила слова «дочки» и потребовала крупную сумму в евро для урегулирования вопроса о не привлечении родственницы к уголовной ответственности.

Растерявшийся пенсионер поверил мошенникам и согласился заплатить. По его словам, звонившие держали его на связи около 12 часов, контролируя каждый шаг. Когда он случайно положил трубку, ему сразу же перезвонили и велели больше так не делать, иначе его дочь отправится в тюрьму. Разговор закончился только после трех часов ночи, когда старик отдал свои сбережения прибывшему к нему домой 55-летнему курьеру. На следующий день пожилой мужчина созвонился со своей дочерью и лишь тогда понял, что его обманули.

В полиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Задержанный курьер арестован и сейчас находится в следственном изоляторе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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