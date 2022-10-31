Сергей Каменский покинул пост директора Музея истории Екатеринбурга

Сергей Каменский ушел с должности директора Музея истории Екатеринбурга после шести лет работы. Причины такого решения не известны.

Об уходе Сергея Каменского с поста руководителя МИЕ «Новому Дню» рассказали источники в самом музее. При этом рядовые сотрудники в недоумении: их никто не предупреждал заранее. Более того – на прошлой неделе на открытии выставки «Эрмитаж Урал» министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина хвалила Каменского за некоторые проекты музея.

Сам Сергей Юрьевич на звонок корреспондента «Нового Дня» не ответил. Проигнорировала звонок и сообщение в телеграмм и пресс-служба музея. Последние посты Каменского в соцсетях были посвящены планам и мероприятиям Музея истории Екатеринбурга и связанных с ним площадок.

В управлении культуры администрации города Екатеринбурга подтвердили, что директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский накануне написал заявление об увольнении по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности директора музея назначен Игорь Пушкарев.

Напомним, Сергей Каменский стал директором МИЕ в августе 2018 года. При нем музей стал современной культурной площадкой, на которой, помимо регулярных экспозиций, проходили различные познавательные мероприятия, фестивали. При участии Сергея Каменского МИЕ занимался изучением легенд и историй районов Екатеринбурга, была создана серия документальных спектаклей. До МИЕ Каменский был директором ЦК «Орджоникидзевский».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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