В Екатеринбурге за выходные сотрудники ГИБДД поймали 16 пьяных водителей

Госавтоинспекция Екатеринбурга подвели итоги рейда «Стоп-контроль», который проводился в минувшие выходные. Такие тотальные проверки дорожные полицейские устраивают, чтобы выявить грубые нарушения ПДД.

Всего к административной ответственности были привлечены 26 водителей. Из них 13 были за рулем в нетрезвом виде и двое в состоянии наркотического опьянения. У одного пьяного водителя к тому же не было прав. Семь автомобилистов отказались проходить медицинское освидетельствование. Еще двое попались за рулем без водительского удостоверения, а один нарушитель водил машину, хотя был лишен прав. В городском ГИБДД напомнили, что за вождение в пьяном виде полагается штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение в законе предусмотрена уголовная ответственность.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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