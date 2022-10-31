Свердловская область стала 30-й в рейтинге безопасных регионов

Свердловская область заняла 30-е место в рейтинге регионов РФ по уровню преступности.

За 9 месяцев 2022 года на Среднем Урале было зарегистрировано 92,1 преступления на 10 тысяч жителей, что на 4,1% меньше, чем годом раньше. Количество тяжких и особо тяжких преступлений – 21,9 на 10 тысяч населения, что на 9,6% ниже прошлогоднего уровня.

Самым неблагополучным регионом УрФО оказалась Челябинская область, занявшая 78-е место по безопасности. Здесь за 9 месяцев было зарегистрировано 141,2 преступления на 10 тысяч жителей. Курганская область заняла 67-е место, Тюменская – 55-е. Более благополучными оказались Ямал (22-е место, 89,2 преступления на 10 тысяч человек) и ХМАО (24 место).

В масштабах РФ самый высокий уровень преступности – в Амурской области (161 преступление на 10 тысяч человек). А самым безопасным регионом оказалась Чечня (12,5 преступлений на 10 тысяч).

Самые опасные для жизни регионы выявили эксперты агентства РИА Рейтинг. В основу исследования положены данные МВД России о количестве преступлений, зарегистрированных в январе-сентябре 2022 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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