«Уральские авиалинии» выполнили первый рейс в Лаос

«Уральские авиалинии» открыли полетную программу в Лаос. Первый рейс состоялся 29 октября – самолет улетел из Владивостока.

«На торжественной церемонии открытия в авиагавани Владивостока пассажиров приветствовали Александр Викторович Вирич – почётный консул Республики Лаос, руководители аэропорта, представители авиакомпании и туристических властей Приморского края. Традиционно в честь знакового события гости перерезали символическую красную ленту, а стойки регистрации были украшены цветами и шарами», – сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Для первых пассажиров также было организовано выступление творческого коллектива лаосских студентов ВВГУ.

В столице Лаоса Вьентьяне самолет «УА» встречали заместитель министра транспорта, советник-посланник РФ во Вьентьяне, начальник департамента сельского хозяйства Лаоса и даже сын национального героя страны – высокопоставленный чиновник госбезопасности.

Отметим, что рейсы Владивосток – Вьентьян будут выполняться еженедельно по субботам на воздушных судах Airbus АЗ20Neo. Время в полёте составляет 6 часов 25 минут, обратно – 5 часов 20 минут. Приобрести билеты можно в туристических фирмах и у консолидатора авиарейсов компании ООО «РУСАЗИЯ» по контактному телефону 8 (423) 201-8088.

Напомним, для российских туристов власти Лаоса установили безвизовое посещение страны на протяжении 30 дней.

Екатеринбург, Елена Васильева

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