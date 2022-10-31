В Екатеринбурге Макаровский мост перекрыли на полчаса из-за сообщения о минировании

В Екатеринбурге сегодня днем перекрыли Макаровский мост. В пресс-службе мэрии города сообщили, что поступило сообщение о минировании, но от дальнейших комментариев отказались, сославшись, что это дело силовиков.

В ГИБДД по Екатеринбургу ответили, что «тема перекрытий к компетенции ГИБДД не относится», хотя перекрывали полосы при въезде на мост машины ДПС.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что «комментарии по этой теме дает администрация города». На вопрос, будет ли комментарий от полиции, отправил писать официальный запрос на сайте ГУ МВД по региону. Рассмотрение таких запросов занимает до 30 дней.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Валентина Ярославцева

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