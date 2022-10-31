Екатеринбуржцы задолжали 45,7 млн газовикам за техобслуживание

Екатеринбурггаз предупредил о последствиях неоплаты долгов за техническое обслуживание газового оборудования в жилых домах. По данным компании, сумма дебиторской задолженности жителей составляет более 45,7 миллиона рублей. Из них 11,7 млн – долг жителей частного сектора, а почти 40 миллионов – долг многоквартирных домов.

«Потребители заключают договор, а наши специалисты выполняют все необходимые

работы. Факт оказания услуги в полном объеме подтверждается актом сдачи-приемки, составляется платежная квитанция. По условиям договора оплата работ должна быть произведена в течение месяца. Если абонент не платит вовремя – сумма долга будет только увеличиваться», – сообщила начальник отдела по работе с потребителями АО

«Екатеринбурггаз» Наталья Пяткова.

В случае несвоевременной оплаты газовики подают на потребителя в суд. В случае проигрыша с должника принудительно взыскивается не только плата за техобслуживание, но и судебные расходы. Кроме того, может быть наложен запрет Росреестру осуществлять любые действия с недвижимым имуществом должника.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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