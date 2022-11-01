Опустившийся на Екатеринбург туман не повлиял на работу Кольцово (ФОТО)

Сегодня ночью на Екатеринбург опустился туман, который стал очень густым к утру. Горожане из разных районов сообщают, что не видно даже соседних домов.

«Из окна – просто молоко. В центр приехали – здесь «Высоцкий» пропал», – делятся екатеринбуржцы.

К счастью, туман не повлиял на работу аэропорта Кольцово. Задержек в расписании вылетов и прилетов нет. «Аэропорт Кольцово работает без ограничений на приём и отправку воздушных судов», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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