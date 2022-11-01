Министр рассказал, какие парки и скверы в Свердловской области рассчитывают на федеральные миллионы

Восемь городов Свердловской области примут участие в дополнительном всероссийском конкурсе благоустройства малых городов. Победители могут получить деньги на реконструкцию и ремонт парков, улиц и набережных.

Как рассказал министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, проектами-кандидатами на получение федеральных денег стали:

Верхняя Пышма – Бульвар по проспекту Успенскому;

Серов – Парк Дворца культуры металлургов;

Верхняя Салда – Сквер Труда и Победы;

Сысерть – Горный парк города Сысерть;

Верхний Тагил – улица Ленина «Вектор света»;

Нижняя Тура – лесопарковая территория Большой Шайтан «Восхождение: от парка до вершины»;

Талица – «Парк Времен» на набережной городского пруда;

Каменск-Уральский – «Байновский сад».

Решение о проведении дополнительного всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды было принято в сентябре этого года. Впервые в перечень участников включена четвертая группа городов – города с населением от 100 до 200 тыс. человек. Всего будет определено 80 победителей, которые получат гранты на реализацию своих проектов в 2023 году.

Ранее в этом году шесть городов Свердловской области уже стали победителями конкурса лучших проектов благоустройства. Из федерального бюджета они получат 510 миллионов рублей. В Ревде начнется благоустройство Чеховского проспекта, в Асбесте обустроят городской парк «Огненная саламандра», в Березовском – улицу Театральную, в Заречном на берегу Белоярского водохранилища сделают эко-парк и так далее.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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