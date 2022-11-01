Заболеваемость ОРВИ остается высокой: за неделю – почти 30 тысяч случаев

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области немного снижается, но до сих пор выше, чем в прошлые годы. За минувшую неделю сезонные вирусы подхватили почти 29 400 человек, из них 61% – дети.

В Екатеринбурге за тот же период заболели 13,5 тысячи человек, что ниже уровня прошлой недели на 7,3% и ниже среднемноголетних показателей, то есть заболеваемость пошла на спад. Зато в четырех городах области показатели в полтора раза выше средних: больше всего болеют в Артинском, Асбестовском, Краснотурьинском окргугах и Богдановиче.

Роспотребнадзор продолжает вести мониторинг циркуляции возбудителей ОРВИ, который с начала пандемии коронавируса стал ежегодным. Для того, чтобы понять, какие патогены в данный момент актуальны и влияют на эпидпроцесс, делается случайная выборка и в лабораториях исследуют пробы от пациентов. На прошлой неделе таких исследований провели 67. Оказалось, что сейчас доминируют риновирусы – 16,4% от числа обследованных. Также выделены сезонные коронавирусы, метапневмовирусы, боковирусы, аденовирусы и вирусы парагриппа. Гриппа пока нет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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