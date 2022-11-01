Депутат Алексей Вихарев отправил оборудование и медикаменты для зоны СВО

Глава медицинской фракции Екатеринбургской гордумы Алексей Вихарев отправил гуманитарную помощь для военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. Спецоборудование и медикаменты были переданы в 32-ой военный городок Екатеринбурга, а далее – на территорию проведения СВО.

С просьбой о помощи к депутату обратились военнослужащие. Они попросили спецоборудование, которое необходимо в боевых условиях. Это устройства для подключения к спутниковому интернету, роутеры, комплекты по IP-телефонии, которые помогут всегда оставаться на связи. Также Алексей Вихарев передал военным бинокли с переменной кратностью, технические устройства для наблюдений, электрические фонарики – все это оборудование позволит выполнять поставленные задачи. В гуманитарную помощь вошло и то, что облегчит солдатский быт – генераторы, газовые горелки и газовые баллоны, спальные мешки, коврики и т.д.

«Мы на постоянной связи с военнослужащими екатеринбургского гарнизона. Они рассказывают, что дополнительно необходимо для наших парней, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации. Мы, со своей стороны, делаем все возможное, чтобы обеспечить бойцов тем, что для них важно и нужно. И часто просьбы заключаются не столько в бытовых мелочах, сколько в специальном оборудовании», – рассказал председатель медфракции в городской думе Алексей Вихарев.

Также военные попросили депутата пополнить запасы медикаментов. Им, в частности, были нужны медицинские антисептики, жаропонижающие средства, заживляющие и противовоспалительные мази, а также кровоостанавливающие жгуты-турникеты. Медики, которые оказывают помощь непосредственно на территории проведения спецоперации, также обратились с просьбой приобрести им аппарат ЭКГ для проведения медицинских исследований и систему для постановки капельницы. Все вышеперечисленное уже передано в зону СВО.

Напомним, что депутаты медфракции менее чем за полгода отправили в общей сложности шесть грузовиков с гуманитарной помощью: спецоборудованием, тактическими носилками, необходимыми военнослужащим вещами, продуктами.

Продолжает работу пункт приёма гуманитарной помощи для военнослужащих в общественной приемной Алексея Вихарева на ул. Старых Большевиков, 29. Он работает три дня в неделю – вторник, среду и четверг, с 11.00 до 13.00. Принимаются мужские теплые вещи и обувь, лекарственные препараты. Дополнительные вопросы по необходимой помощи можно задать по телефону: +7 912 207-19-54.

Екатеринбург, Елена Васильева

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