Якушев и Куйвашев открыли первую очередь крупнейшего транспортного хаба УрФО (ФОТО)

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, глава Свердловской области Евгений Куйвашев, среднеуральский вице-губернатор по инвестициям Дмитрий Ионин и другие официальные лица приняли сегодня участие в открытии первой очереди нового мультимодального транспортно-логистического центра «Уральский».

«Это будет крупнейший транспортный хаб Уральского федерального округа.

Проектная мощность первого этапа пускового комплекса – 300 тысяч контейнеров в год. К 2024 году ТЛЦ планирует удвоить свои мощности до 600 тысяч контейнеров в год», – пояснили в пресс-службе полпредства важность события.

Подробности – в фотоотчете.

Екатеринбург, Елена Васильева

Начинает работу самый большой в УрфО транспортный хаб Губернатор Свердловской области вышел из отпуска Проектная мощность первого этапа пускового комплекса - 300 тысяч контейнеров в год

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