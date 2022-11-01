В Екатеринбурге снова перекрыли Макаровский мост

Сегодня днем жители Екатеринбурга обнаружили, что движение трамваев по Макаровскому мосту на улице Челюскинцев перекрыто. Впрочем, уже через несколько минут оно возобновилось.

«В 14:33-14:39 на 6 минут было задержано движение трамваев по ул. Челюскинцев работниками ГАИ и полиции – проводились плановые учения на случай минирования Макаровского моста», – сообщили «Новому Дню» в администрации города.

Напомним, накануне мост тоже перекрывали примерно в это же время.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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