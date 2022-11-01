Уральские власти определили, что получат командированные в ЛНР и ДНР

В Свердловской области внесены изменения в положение о командировках государственных служащих. Документ дополнили пунктом об особых условиях для тех, кто едет работать в ДНР, ЛНР, Херсонскую или Запорожскую область.

Как следует из указа и.о. губернатора Алексея Шмыкова, для командированных в присоединенные территории установлены суточные в размере 8 480 рублей за каждый день пребывания; заработная плата в двойном размере на период командировки; возможна выплата безотчетных сумм в случае возникновения дополнительных расходов. Действие указа распространяется на командировки, которые были назначены после 30 сентября 2022 года.

Напомним, 17 октября президент Владимир Путин подписал указ о таких же условиях для федеральных госслужащих, едущих работать в новые территории.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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