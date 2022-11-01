В Екатеринбурге в два раза снизилось число природных пожаров

В Екатеринбурге значительно сократилось количество природных пожаров. Если в 2021 году произошло 74 возгорания в лесах, то в текущем 2022 году – 35. В МЧС считают, что положительный эффект дало частое патрулирование коллективных садов. Жители стали бояться проверок и, соответственно, начали осторожно обращаться с огнем.

С докладом об итогах пожароопасного сезона сегодня в думе выступил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Екатеринбургу ГУ МЧС региона Павел Пенягин. Он сообщил, что тенденция к снижению числа пожаров наблюдается везде. Например, на тушение горящей травы и торфяников подразделения пожарной охраны выезжали 182 раза в 2021 году и 123 раза в 2022 году. Также в этом году на 30% сократилось число пожаров в жилых помещениях, а случаи гибели людей – на 18%.

Отвечая на вопросы депутатов, докладчик сообщил, что в последние несколько лет МЧС вместе с администрацией города проводят серьезные профилактические мероприятия. «Люди начали опасаться наших проверок. В мессенджерах и пабликах в «ВКонтакте» садоводы предупреждают друг друга, что приехал патруль, поэтому не надо жечь мусор, траву. Нам это известно, потому что сотрудники тоже состоят в этих чатах. Поэтому в первую очередь профилактика помогла снизить количество пожаров», – отметил Павел Пенягин.

Он также сообщил, что во время расследования причин природных пожаров обнаружили нарушителя противопожарного режима. Юрлицо не занималось уборкой мусора на своей территории, за это было оштрафовано на 100 тысяч рублей. Всего в лесах и парках Екатеринбурге прошло 344 рейда МЧС. По их итогам в отношении жителей было оформлено 98 административных протоколов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»