За день на свердловских дорогах пострадали 11 пешеходов

Только за один день, 1 ноября, в Свердловской области произошло 11 аварий с участием пешеходов, в том числе три – с участием детей.

В пресс-службе УГИБДД сообщили, что большая часть ДТП случилась в темное время суток по вине самих пешеходов.

«Пешеходы осознанно нарушают правила дорожного движения, переходят дорогу в не предназначенных для этого местах, а также не соблюдают элементарные меры безопасности при переходе дороги, ошибочно полагая, что водители их видят и должны уступить им дорогу», – подчеркивают инспекторы.

Ситуация усугубляется и пасмурной погодой, пешеходов в темной одежде не видно на дороге.

Аварии с участием пешеходов 1 ноября произошли в Сысерти, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Алапаевске, Каменске-Уральском, Первоуральске, а также в Тугулыме и Заречном.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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