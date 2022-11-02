В трамваях из Верхней Пышмы в Екатеринбург перестали принимать наличные

Расплатиться наличными за проезд в трамвае, следующем из Верхней Пышмы в Екатеринбург, больше нельзя. Кондукторов в вагонах не будет. Трамваи полностью перешли на оплату по безналу.

«Оплатить проезд можно будет только безналичным способом через валидаторы банковской картой «Мир», Visa или Mastercard, электронной транспортной картой «Е-карта». За наличные пассажиры могут приобрести транспортную карту «Е-карта» и использовать ее для оплаты проезда в трамвае», – сообщили в пресс-службе ООО «Верхнепышминский трамвай».

Чтобы отлавливать зайцев, в трамваях будет работать служба контролеров. Кроме того, в вагонах установлены датчики учета пассажиропотока, которые считают, сколько человек вошло в вагон и сколько оплатили проезд. Контролеров будут направлять на маршруты с наибольшей концентрацией безбилетников.

Добавим, что в Екатеринбурге на некоторых автобусных маршрутах тоже вводили безналичную оплату: пассажиры должны были сами покупать билет в терминале. Но спустя какое-то время в салоны вернулись кондукторы: у них пассажиры покупают билеты за наличные средства.

Напомним, трамвай из Верхней Пышмы в Екатеринбург запустили 31 августа. За первый месяц работы трамваи перевезли около 117 тысяч пассажиров.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»