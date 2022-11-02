Тайны Да Винчи, мода по-пушскински и интеллектуальный квиз: что ждет посетителей «Ночи искусств»

«Ночь искусств» в Свердловской области в этом году пройдет 4 ноября. Всего в регионе откроются более 400 площадок, из них в Екатеринбурге – 66. Посетителей ожидают концерты, мастер-классы, экскурсии по выставкам и многое другое.

«Ночь искусств» по традиции станет последним в календарном году ночным культурным мероприятием. Правда, в этом году многие площадки будут работать до восьми-девяти часов вечера, единицы – до полуночи. Но в любом случае «Ночь искусств» – еще один повод заглянуть в музеи, театры, библиотеки, районные ДК. Девиз этого года – «Искусство объединяет».

Часть музеев Екатеринбурга в «Ночь искусств» приглашает просто на экскурсии по выставкам, частоту которых 4 ноября увеличат. Но есть и площадки, где пройдут специальные программы. Например, в Музее истории Екатеринбурга будет концерт студентов Свердловского колледжа искусств и культуры под названием «Все включено». Зрители увидят театрализованное представление, состоящее из номеров в разных дисциплинах: вокал, сценическая речь, актерское мастерство, режиссура, танец и сценическое движение. Будущие актеры покажут «работу с предметом», «оживление картин», «подражание» и «эстрадный номер».

«Дом Поклевских-Козелл» раскроет 4 ноября тайны великого живописца Да Винчи. Покажет его как ученого, математика, скульптора и архитектора. Кроме того, в течение вечера гостей ждут фортепьянный и скрипичный концерт, театр теней, современные танцы и мастер-класс по созданию мультфильма из пластилина. На экспресс-экскурсиях по особняку можно будет оценить интерьер XIX века, полюбоваться рабочим кабинетом и библиотекой бывшего дворянского особняка Поклевских-Козелл.

В музее «Литературная жизнь Урала XIX века» ждут тех, кто увлекается модой и стилем. На мероприятии «Мода как искусство» посетителям расскажут про моду пушкинского времени. «Как денди лондонский одет» – лекция будет сопровождаться интерактивными элементами.

Театры Екатеринбурга просто покажут репертуарные спектакли (вход по билетам), которые будут бесплатно транслироваться онлайн в соцсетях. Но некоторые подготовили и расширенную программу. Так, Театр юного зрителя проведет экскурсии в декорациях премьерного спектакля «Три толстяка». Гостям расскажут, как литературные герои становятся театральными персонажами, что объединяет искусство театра и цирка, как история театральной машинерии отразилась в сценографии нового спектакля.

Будут на «Ночи искусств» и современные развлечения – интеллектуальные квизы. Один из них устроят в Доме Маклецкого, он будет посвящен связи науки и искусства. На старте участники поделятся на команды, и каждой дадут по 100 очков. Перед вопросами ведущий будет обозначать тему (история, архитектура, дизайн, мифология), чтобы команды смогли оценить свои силы и сделали ставку. В случае правильного ответа команда получает то количество очков, которое поставила на кон, в случае же неправильного ответа ставка списывается со счета. Задача команды – сохранить как можно больше очков до конца игры, выбирая правильные варианты.

А в Водонапорной башне проведут тренинг креативных практик «Творить нельзя играть», рассчитанный на подростков от 12 лет. Детей ждут полтора часа удовольствия от игр, смеха и легкого обучения креативным навыкам, а также шкала храбрости творца, дегустация метафор и разные фокусы креативности.

Полную программу мероприятий «Ночи искусств» в Свердловской области можно найти на сайте. На некоторые площадки вход платный, но есть и бесплатные развлечения. Где-то можно оплатить вход по «Пушкинской карте».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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