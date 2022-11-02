Игорь Левитин открыл международные соревнования по настольному теннису

Помощник президента России Игорь Левитин и губернатор Евгений Куйвашев открыли в Верхней Пышме пятые всероссийские и международные соревнования по настольному теннису «Кубок Александра Захарова». Как сообщили в ДИПе, всего в серии состязаний примут участие около 600 спортсменов – 200 участников международного турнира «Кубок Захарова» и 400 теннисистов из 24 регионов РФ.

Игорь Левитин отметил, что теперь, когда российские спортсмены не могут выезжать на состязания за рубеж, проведение Кубка Александра Захарова приобретает особое значение. Игорь Левитин поблагодарил гостей Кубка из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, которые приняли участие в турнире.

В Свердловской области подготовку теннисистов ведут около 30 спортивных школ, формирующих кадровый резерв для большого спорта. Свыше 20 свердловских спортсменов сегодня входят в состав сборной команды России.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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