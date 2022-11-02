В ГИБДД назвали самые частые причины ДТП с пешеходами

В Екатеринбурге за десять месяцев 2022 года случилось 310 дорожных происшествий с участием пешеходов. В результате погибли 18 человек и еще 299 получили различные травмы. Согласно данным городского управления ГИБДД, 150 таких аварий случились по вине прохожих, что составляет 48% от общего числа ДТП с пешеходами.

Самые частые нарушения, которые допускают горожане – это игнорирование сигнала светофора и переход проезжей части в неположенном месте. Госавтоинспекция напоминает, что переходить дорогу нужно по пешеходной «зебре», в том числе, по подземным и надземным переходам. Если их нет, то переходить дорогу следует на перекрестках по линии тротуаров или обочин. В местах, где движение регулируется, пешеходам нужно смотреть сигналы светофора. Прежде чем переходить дорогу даже на зеленый сигнал, следует убедиться, что водители во всех рядах вас заметили, а главное – остановились. При переходе дороги рекомендуется снять капюшон и наушники, не отвлекаться на смартфон. В темное время суток нужно использовать световозвращающие элементы, чтобы водитель мог увидеть пешехода на значительном расстоянии.

ГИБДД также советует водителям снижать скорость на перекрестках и пешеходных переходах и при совершении поворотов уступать дорогу пешеходам, которые переходят дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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