Из Екатеринбурга в Челябинск на поезде можно будет доехать за 4 часа (ФОТО)

Из Екатеринбурга в Челябинск с 11 ноября запускают новый пригородный поезд «Орлан». Теперь вместо обычных пяти-шести часов доехать можно будет за четыре.

Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, билеты сегодня поступили в продажу.

«Из Челябинска поезд № 7123/7125 будет отправляться в 06:50, прибывать в Екатеринбург в 10:46. Из Екатеринбурга поезд № 7126/7124 будет отправляться в 18:07 и прибывать в Челябинск в 22:04. Предусмотрены остановки на станциях Аргаяш, Кыштым, Верхний Уфалей, Полевской, Первомайская», – сообщили в СвЖД.

По сути «Орлан» – это рельсовый автобус Его используют на неэлектрифицированных участках железных дорог. Каждый вагон поезда оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха, в головных вагонах расположены санитарные комнаты. В салоне установлены мягкие сиденья, есть широкие багажные полки и информационные табло. Билеты стоят 614 рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»