Якушев, Куйвашев и Левитин поздравили Клуб настольного тенниса УГМК с 15-летием

2 ноября в спортивном комплексе СШОР «Лидер» в Балтыме состоялось праздничное мероприятие, посвященное 15-летию Клуба настольного тенниса УГМК.

«Я от всего сердца поздравляю всех с этой замечательной датой. Сегодня в лиге Европейских чемпионов Клуб настольного тенниса УГМК находится в тройке сильнейших. Особенно хочется отметить тот факт, что под его крылом активно развиваются спортивные секции не только в областном центре, но и в малых городах. Клуб настольного тенниса УГМК – это настоящая школа, из которой вышли и выдающиеся тренеры, и игроки международного уровня», – отметил, выступая на мероприятия, помощник президента РФ Игорь Левитин.

«Хочу пожелать клубу настольного тенниса двигаться вперед, новых побед и талантливых воспитанников. Спорт высоких достижений и прекрасные профессиональные спортсмены – это тот пример, на который ориентируется подрастающее поколение. В клубе настольного тенниса УГМК есть и то, и другое, чтобы этот прекрасный вид спорта активно развивался», – пожелал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

«15 лет – солидная дата, отмеченная серьезными достижениями. Клуб – это прекрасная школа, которая готовит высококлассных спортсменов. Но самое главное, что у ребят, которые только начинают заниматься этим видом спорта, есть понимание, как добиться больших результатов и выйти на профессиональный уровень. Хочу искренне сказать спасибо руководству УГМК и Клуба настольного тенниса за столь важную и нужную работу», – заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В рамках празднования состоялось награждение сотрудников КНТ УГМК благодарственными письмами и почетными грамотами от Олимпийского комитета, руководства области и ФНТР, а также прошел турнир по настольному теннису.

Соревнования прошли в парном разряде по олимпийской системе. Вместе с профессиональными спортсменами ракетки в руки взяли и гости мероприятия. Например, вместе с Игорем Левитиным играл тренер КНТ УГМК Андрей Плетнев, Евгений Куйвашев сражался бок о бок с игроком клуба Марией Степановой, генеральный директор ФНТР Олег Завалюев выступал вместе с заместителем директора КНТ УГМК Евгением Журавлевым, а региональный министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт – вместе с игроком Еленой Батыршиной.

Екатеринбург, Елена Васильева

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