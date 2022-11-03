МЧС выпустило срочное предостережение

Свердловские спасатели выступили со срочным предупреждении об ухудшении погодных условий.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, днем 3 ноября в регионе ожидаются сильный гололед, налипание мокрого снега на провода, ухудшение дорожных условий.

Жителей просят быть предельно осторожными и внимательными. Автовладельцам необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать ПДД. Пешеходам нужно передвигаться с максимальной осторожностью, особенно при переходе дорог. Рекомендуется надевать обувь на плоской, нескользящей подошве, держать руки свободными для удержания равновесия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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