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Четверг, 3 ноября 2022, 08:21 мск

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МЧС выпустило срочное предостережение

Свердловские спасатели выступили со срочным предупреждении об ухудшении погодных условий.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, днем 3 ноября в регионе ожидаются сильный гололед, налипание мокрого снега на провода, ухудшение дорожных условий.

Жителей просят быть предельно осторожными и внимательными. Автовладельцам необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать ПДД. Пешеходам нужно передвигаться с максимальной осторожностью, особенно при переходе дорог. Рекомендуется надевать обувь на плоской, нескользящей подошве, держать руки свободными для удержания равновесия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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