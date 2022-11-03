Водитель насмерть сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП

В Верхней Синячихе водитель ВАЗ-2110 насмерть сбил двух идущих по обочине пешеходов, после чего пешком скрылся с места ДТП, бросив помятую машину в кювете.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области, трагедия произошла 2 ноября около 16:00. Погибшие – местные жители, мужчина 1960 г. р. и женщина 1963 г. р. В течение часа после ДТП водитель был найден сотрудниками ГИБДД и доставлен в отдел полиции Верхней Синячихи.

Установлено, что он местный житель, за рулем 23 года, привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД четыре раза. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина сильно пьян. Сам он заявил, что во время ДТП был трезв, но очень испугался, пошел домой и там выпил бутылку виски.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 264 УК РФ, мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет. По факту ДТП ведется следствие.

Алапаевский район, Елена Владимирова

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