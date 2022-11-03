«Шесть часов ждали и улетели в Новосибирск»: рейс в Иркутск перенаправили в другой город из-за ЧП в аэропорту (ФОТО)

Пассажиры авиакомпании S7 накануне вечером шесть часов провели в Кольцово, дожидаясь вылета в Иркутск. Но из-за закрытия принимающего авиаузла самолет ночью отправили в Новосибирск. Сейчас часть людей расселили в отеле за счет авиакомпании, другим предлагают ехать в Иркутск на поезде.

Рейс авиакомпании S7 должен был вылететь из Екатеринбурга в Иркутск накануне в 16:30. Но аэропорт Иркутска накануне не принимал самолеты из-за ЧП на взлетно-посадочной полосе: у Airbus А-320-200 при посадке лопнули шасси. В итоге пассажирам из Кольцово предложили лететь в Новосибирск, откуда авиакомпания пообещала доставить всех в пункты назначения (через Иркутск уральцы летели во Владивосток, Якутск и другие города).

«Вылет сначала перенесли до Новосибирска. Потом переносили каждый час. В итоге улетели мы в час ночи. В аэропорту Новосибирска представители авикомпании вообще были не в курсе нашей ситуации. Ничего делать не хотели. Тем, кто транзитом должен был лететь через Иркутск, обещали переоформить рейсы, а кто до Иркутска, тем сказали: сами виноваты, что согласились не на своем направлении лететь, мы не при чем, – рассказала жительница Екатеринбурга Анастасия, которая должна была лететь через Иркутск во Владивосток. – В итоге после трех часов переговоров в аэропорту Новосибирска нас – тех, кто транзитом летит – разместили в отеле за счет авиакомпании. Кто летел в Иркутск, их тоже обещали разместить в гостиницу, а дальше непонятно – либо на поезде, либо на самолете».

По словам девушки, некоторые пассажиры звонили в прокуратуру. Представители надзорного ведомства приезжали в аэропорт. «Люди, конечно, возмущаются. Один говорит, что он контрактник, ему дали только 15 суток увольнительных, а он в аэропорту торчит. Другой в Братск на похороны боится опоздать. Кто-то в отпуск на Байкал на рыбалку летел», – рассказала Анастасия.

Транзитников обещают отправить в пункты назначения сегодня в течение дня. Например, во Владивосток из Новосибирска пассажиры полетят вечером.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»