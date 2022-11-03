В Свердловской области снизилась смертность

В 2022 году в Свердловской области естественная убыль населения снизилась на 29,5% по сравнению с 2021 годом.

Об этом сообщила на пресс-конференции врио руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области Антонина Перунова. Она пояснила, что с апреля в регионе снижается смертность. За 8 месяцев 2022 года родилось 26,9 тысяч человек, умерли 39,8 тысяч, естественная убыль составила 12 968 человек. Показатель аналогичного периода прошлого года – 18 387 человек.

Тем не менее число умерших по-прежнему существенно превышает число родившихся. Антонина Перунова отметила, что эта тенденция сохраняется уже довольно длительный период. «Прежде всего это связано с тем, что в 90-е годы были неблагоприятные условия, население приняло решение не рожать много детей, и сейчас наступает тот период, когда происходит дефицит женщин детородного возраста. Но он пройдет, у нас были моменты, когда естественный прирост преобладал, какое-то время мы держались. Немножко нужно подождать, когда женщины войдут в детородный возраст», – считает она.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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