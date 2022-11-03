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Четверг, 3 ноября 2022, 14:13 мск

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Через неделю закроют парковку на площади 1905 года

Через неделю закроется парковка на площади 1905 года.

В субботу и воскресенье, 12 и 13 ноября, там будет проводиться последняя в этом сезоне сельскохозяйственная ярмарка, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, а с 14 ноября – с большой долей вероятности – на площади начнется строительство ледового городка. Впрочем, пока точная дата начала работ неизвестна.

Екатеринбург, Елена Сычева

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