Через неделю закроют парковку на площади 1905 года

Через неделю закроется парковка на площади 1905 года.
В субботу и воскресенье, 12 и 13 ноября, там будет проводиться последняя в этом сезоне сельскохозяйственная ярмарка, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, а с 14 ноября – с большой долей вероятности – на площади начнется строительство ледового городка. Впрочем, пока точная дата начала работ неизвестна.
Екатеринбург, Елена Сычева
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