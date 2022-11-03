В Екатеринбурге завершен ремонт Исторического сквера (ФОТО)

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов сегодня провел приемку работ по благоустройству Исторического сквера. На площадке были полностью заменены бетонные и гранитные покрытия, восстановлены газоны, появились новые скамейки и урны для мусора.

«Сквер был возведен в 1973 году в честь 250-летия Екатеринбурга, но за это время некоторые элементы пришли в негодность, и возникла потребность в проведении их обновления. Накануне 300-летия города администрация Екатеринбурга и правительство Свердловской области приняли решение о выделении средств на эти цели. Работы проводились в течение всего лета и были завершены 28 октября», – прокомментировал Бубнов.

Напомним, на благоустройство Исторического сквера было потрачено 150 миллионов рублей. Две трети этой суммы выделил городской бюджет, остальную часть – областная казна.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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