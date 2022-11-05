На Урале из-за снегопада закрыли выезды из города

Свердловскую область засыпает снегом. Из-за сложных погодных условий и состояния дорог ГИБДД закрыла выезд из Асбеста.

«Из-за неудовлетворительных дорожных условий в Асбестовском районе Госавтоинспекцией Свердловской области временно ограничен выезд из города Асбеста, так как на трассах «Асбест- Белоярский», « Асбест –Рефтинский», «Асбест – Малышева», « Асбест- Грязновское» складывается крайне неблагоприятная дорожная ситуация, связанная с обильным выпадением осадков и заснеженностью дорог», – сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Гаишники напомнили, что в такую непогоду стоит ездить аккуратно, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию и боковые интервалы, исключить обгоны. При проезде перекрестков, пешеходных переходов, дворовых территорий и остановок общественного транспорта, водителям следует быть готовыми к появлению пешеходов, чтобы вовремя остановиться. Дальние поездки, по возможности, стоит перенести на более благоприятное время.

Екатеринбург, Марина Иванова

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