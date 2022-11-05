Из Екатеринбурга в Ижевск начали летать самолеты

Сегодня из Екатеринбурга вылетел первый рейс в Ижевск. Как сообщили в пресс-службе Кольцово, полеты будут выполняться два раза в неделю. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 23.50, прибытие – в 23.50. Отправление из Ижевска в 21.00, прилет в аэропорт Кольцово в 23.00. Указано местное время.

Эти рейсы осуществляются в рамках программы субсидирования региональных воздушных перевозок. Стоимость билетов – менее двух тысяч рублей. Судя по всему, рейс пользуется популярностью. Ближайший – 11 ноября, в продаже удалось найти шесть билетов.

Фото пресс-служба Кольцово

Екатеринбург, Марина Иванова

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