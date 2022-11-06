Медики спасли уральца с тяжелейшими ожогами после взрыва баллона

Медики ГКБ № 40 спасли мужчину, который получил тяжелые ожоги тела и дыхательных путей после взрыва баллона с пеной в овощехранилище. Пострадавший провел в больнице при месяца.

«Сохранить жизнь уральца помогли совместные усилия врачей нескольких учреждений здравоохранения: после несчастного случая мужчину в крайне тяжёлом состоянии госпитализировали в реанимацию Талицкой ЦРБ, откуда силами Территориального центра медицины катастроф Свердловской области транспортировали в Екатеринбург. Вертолёт с пострадавшим на борту поднялся в небо в коротком промежутке между двумя сильными грозами. Пациент на всём протяжении авиатранспортировки находился на искусственной вентиляции лёгких, в стабильно тяжёлом состоянии», – рассказали в департаменте информполитики.

В ГКБ № 40 диагностировали у мужчины термический ожог 2-3 степени на площади 52% в области лица, шеи, туловища, конечностей, тяжёлое повреждение дыхательных путей из-за вдыхания токсических химических соединений, ожоговую болезнь. На протяжений 90 дней врачи спасали жителя Таблицы, используя все доступные средства, включая внедрённую несколько лет назад гидрохирургическую систему, которая на сегодняшний день является одним из самых бережных и эффективных способов очистки раны и подготовки её к закрытию. Их усилиями пострадавший выписался с полным выздоровлением.

«В течение трёх месяцев мы видели, как работают и общаются с пациентами и их родными наши врачи. Это удивительные специалисты! Перед каждой манипуляцией объясняют, для чего она, какого можно ждать эффекта, на что обратить внимание. Все очень деликатно, доброжелательно», – поблагодарила медиков жена спасённого пациента.

Екатеринбург, Марина Иванова

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