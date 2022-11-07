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Понедельник, 7 ноября 2022, 11:10 мск

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В Серове загорелся железнодорожный вагон (ФОТО)

Фото: Уральская транспортная прокуратура

На железнодорожной станции Серов загорелся вагон. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, пожар возник на путеизмерителе – вагоне, предназначенном для сплошного скоростного контроля состояния рельсовой колеи. По предварительной информации, вспыхнули бензогенератор и запас бензина в тамбуре вагона.

Огонь потушили силами пожарной части города Серова. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности Серовского транспортного прокурора.

Серовская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.

Серов, Елена Владимирова

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