В Серове загорелся железнодорожный вагон (ФОТО)

На железнодорожной станции Серов загорелся вагон. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, пожар возник на путеизмерителе – вагоне, предназначенном для сплошного скоростного контроля состояния рельсовой колеи. По предварительной информации, вспыхнули бензогенератор и запас бензина в тамбуре вагона.
Огонь потушили силами пожарной части города Серова. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности Серовского транспортного прокурора.
Серовская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.
Серов, Елена Владимирова
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