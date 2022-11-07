МЧС и Белоярская АЭС опровергли сообщения об аварии

Белоярская атомная электростанция работает в штатном режиме.

Сегодня утром ряд СМИ и телеграм-каналов со ссылкой на «Интерфакс» сообщили, что якобы на БАЭС произошла чрезвычайная ситуация, загорелся машинный зал реактора № 3. Однако и в МЧС, и на самой БАЭС информацию опровергли.

«Главное управление МЧС России по Свердловской области официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Все пожарно-спасательные подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации. Сообщений о каких-либо происшествиях на БАЭС не поступало», – сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«Утром в интернете появились сообщения о пожаре на БАЭС 6 ноября 2022 – это ложь, распространяемая неизвестными авторами. Белоярская АЭС работает в штатном режиме, отклонений от нормальных условий эксплуатации нет», – такой комментарий опубликовали в соцсетях Белоярской АЭС.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»