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Понедельник, 7 ноября 2022, 11:10 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге за пять дней выпало две трети месячной нормы осадков

На Среднем Урале установилась типичная для межсезонья неустойчивая погода со слабыми морозами по ночам и оттепелью в дневное время. По данным метеорологов, начало ноября в Екатеринбурге в этом году оказалось на 2,4 градуса теплее обычного. Вместе с тем за первые пять дней в городе выпало уже две трети месячной нормы осадков

Как сообщает Уральский гидрометцентр, днем 7-9 ноября в Екатеринбурге ожидается от 0 до +3 градусов, по ночам воздух будет остывать до -3 °C. В понедельник возможен небольшой снег, во вторник осадки маловероятны. Но со среды снегопады возобновятся и, по предварительным прогнозам, снег будет идти почти каждый день как минимум до середины месяца. К следующим выходным морозы начнут усиливаться.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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