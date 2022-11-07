Уральцев пригласили на экологический диктант

Жителей Свердловской области пригласили принять участие во Всероссийском экологическом диктанте, который стартует 11 ноября и продлится до 27 ноября.

Как сообщили в ДИПе, в Свердловской области мероприятие пройдет в онлайн-формате. Зарегистрироваться для участия можно на сайте проекта экодиктант.рус.

Вопросы экодиктанта охватывают широкий спектр направлений: Арктика, охрана озера Байкал, заповедные территории, климат, лес, вода, флора и фауна, воздух, переработка отходов, энергетика, пожарная безопасность на природе и другие.

В прошлом году участниками экодиктанта стали более трех миллионов человек из всех регионов России и зарубежья. Свердловская область вошла в топ-10 регионов по количеству призеров акции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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