Заксо составило инструкцию по ведению страниц в «Одноклассниках»

Заксобрание Свердловской области разработало проект постановления о ведении сотрудниками официальных страниц в социальных сетях.

В документе, опубликованном на сайте заксо, говорится, что официальными площадками для размещения страниц должны быть социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В положении также указано, что именно надо публиковать в соцсетях: «Публикация, размещаемая на официальной странице, может содержать заголовок, вводный абзац, основной текст с фактами и (или) емкими цитатами, статистической информацией, а также инфографику, фото-, видеоматериалы, трансляцию мероприятий и выступлений в прямом эфире, опросы, иные материалы и форматы с учетом специфики каждой социальной сети».

Ответственность за ведение страниц возлагается на пресс-службу заксо.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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