Под Екатеринбургом выросла новая мусорная свалка (ФОТО)

Под Екатеринбургом продолжают появляться нелегальные свалки. Очередную обнаружили жители поселка Малый Исток. Неизвестные свозят строительные отходы на земли сельхозугодий, и поймать злоумышленников пока не получается. Участок находится на окраине поселка. Согласно данным Росреестра, он арендован Ю.В. Гойдой с осени 2015 года до октября 2025-го. Однако, по словам местных жителей, на площадке ничего не выращивают, не пасут скот, а с недавнего времени на земли стали свозить кирпичи, камни, бетонные блоки, обломки, ветки, доски и другой крупногабаритный мусор.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза», регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, ликвидация любой свалки – это ответственность владельца участка, собственника или арендатора. «В случае, когда на нелегальном месте размещения мусора обнаруживаются твердые коммунальные отходы, то есть обычные бытовые, мы уведомляем собственника участка о том, что необходимо ликвидировать свалку, если он не делает этого в установленный законом срок, мы устраняем свалку сами, а после взыскиваем с владельца понесенные расходы. Однако на этой свалке строительный мусор, поэтому ее ликвидация не входит в нашу компетенцию», – уточнили в пресс-службе регоператора.

Интересно, что в министерстве экологии и природных ресурсов о свалке знают. Местные активисты, обратившиеся в ведомство, получили оттуда ответ – из него следует, что минприроды обращалось в полицию и администрацию Екатеринбурга, но там не смогли помочь установить организаторов несанкционированной свалки. При этом в ответе за подписью замминистра Антона Сафронова говорится, что ООО «ПСК «Вира» (фирма, по данным открытых источников принадлежит Юрию Гойде, в аренде у которого и находится участок), «осуществляет добычу и перевозку грунта в микрорайоне Кольцово в отсутствие лицензии». Компании объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Жители Малого Истока успели сфотографировать автомобили, которые привозят мусор на нелегальную свалку. «Новый День» выяснил, что грузовики зарегистрированы на частные лица. Это распространенная практика. «Очень часто так бывает, что организаторы незаконных свалок, чтобы уйти от ответственности, нанимают частных извозчиков с грузовыми автомобилями на вывоз мусора. Штрафы для них меньше, чем для фирм, и доказать преступный умысел со стороны какой-то фирмы сложно, но все-таки можно», – объяснили агентству представители Российского экологического общества, которые борются с нелегальными свалками в регионе.

Местные жители планируют вновь обратиться в полицию – чтобы правоохранительные органы все-таки установили, кто привозит мусор на нелегальную свалку, – а также в Россельхознадзор и природоохранную прокуратуру.

Екатеринбург, Елена Сычева

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