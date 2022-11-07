На Урале раскрыли убийство пятилетней давности

В Свердловской области завершено расследование убийства, совершенного в 2017 году.

Как сообщил руководитель четвёртого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Вадим Терновой, перед судом предстанет 37-летний неработающий житель Екатеринбурга. По версии следствия, в ночь на 2 июня 2017 года на улице Чистой он зарезал ранее незнакомого ему мужчину и скрылся. Установить его личность удалось только в 2022 году. На месте преступления остались следы крови, которые не принадлежали убитому. Генетический профиль подозреваемого попал в федеральную базу данных геномной информации. Фигуранта обнаружили в Ивдельской колонии, где он сидел за причинение тяжкого вреда здоровью своей знакомой. В убийстве он так и не признался, но следствие уже направило дело в суд.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что найти преступника по горячим следам не удалось, несмотря на то, что сыщикам помогал кинолог со служебной собакой. Зато 4 февраля 2022 года, едва подозреваемый отсидел свой срок и вышел из колонии, его снова задержали, теперь уже по подозрению в убийстве. Вероятная причина преступления – дорожный конфликт.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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