Российская вакцина от «омикрона» появится к концу 2022 года

В России к концу 2022 года появится новая вакцина, которая будет эффективна против штамма коронавируса «омикрон». Разработкой препарата занимается научно-исследовательский центр имени Гамалеи, который выпустил «Спутник». Об этом на пресс-конференции рассказал президент Российского научного общества иммунологов и академик РАН Валерий Черешнев.

«В мире существует более 250 вакцин от коронавируса, только в Китае их было разработано более 30. Но сейчас идет смена парадигмы, поскольку первоначальные штаммы коронавируса ушли, их сменил «омикрон». Есть интересная закономерность – растет поляризация вируса и S-белка. У штамма «омикрон» резко увеличился положительный заряд, то есть появились новые виды взаимодействий вируса с клетками, отчего возросла заразность «омикрона». Сейчас в институте Гамалеи разрабатывается новая вакцина на основе того же аденовируса, но в качестве носителя используется шиповидный белок штамма «омикрон». Поскольку все экспериментальные тесты на «Спутнике» уже были изучены, клинические испытания новой вакцины займут небольшое время. Есть обещания, что в конце декабря или в январе эту вакцину уже начнут поставлять в больницы», – сообщил Черешнев.

Академик добавил, что люди могут и сейчас прививаться «Спутником», поскольку выработанные после вакцины антитела помогают бороться с коронавирусом. Но реакция этих антител на «омикрон» значительно уменьшилась. По этой причине препараты «Ковивак» и «Эпивак» были сняты с производства, остался только «Спутник».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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