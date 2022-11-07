«Циан»: Екатеринбург – в лидерах по скидкам на срочные продажи квартир

В России рекордно выросло количество срочных продаж квартир, причем в этом году наблюдаются две волны. Первая была с марта до середины июля, вторая – с сентября по настоящий момент.

По подсчетам «Циана», в абсолютном выражении количество объявлений о срочных продажах достигло 12,5 тыс. – это на 85% больше, чем в начале марта 2022 года. Продавцам приходится снижать цену, чтобы получить деньги за свое жилье. В среднем дисконт составляет 5,1 %. В числе лидеров по размеру скидки – Екатеринбург. Наибольшие дисконты за срочную продажу (от 10%) фиксируются во Владивостоке (-10,5%), несмотря на минимальную долю срочных продаж в процентном выражении от всего предложения. Большие скидки в Махачкале (13%), Севастополе, Пензе, Ярославле, Екатеринбурге. В Москве – скидка небольшая, всего 3,2%», – сообщает Циан.

В среднем по рынку Екатеринбурга квадратный метр жилья стоит 107,4 тысячи рублей, но продавцы делают скидку в 11,2 %, продают по 95,4 тысячи. Максимальное количество объявлений о срочной продаже в городе фиксировалось в апреле – 3,6%. Минимум был в сентябре, 2,6%, но уже в октябре их стало 3,3% от всего объема продающихся квартир на вторичном рынке.

Екатеринбург, Марина Иванова

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